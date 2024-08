Gusto auf Kaffee wirbelte Urlaub durcheinander

Mehr Österreicher haben Vollautomaten zu Hause

Was die Entwicklung befeuert? „Spar wächst und da wachsen wir mit“, sagt Geschäftsführerin Iris Grieshofer. Dazu kommt, dass in der Corona-Zeit das Kaffeetrinken in die eigenen vier Wänden verlagert wurde. „Viele haben sich Vollautomaten gekauft“, erklärt die gebürtige Linzerin. Dass in Zeiten der Teuerungen auch Eigenmarken boomen, hilft ebenfalls. „Wir bieten da Top-Qualität zu einem Top-Preis“, betont Grieshofer.