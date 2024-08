Rosenbauer verbessert, aber noch in Verlustzone

Umsatz stieg auf 534,6 Millionen Euro

Abseits davon lief der Alltag beim weltweit größten Feuerwehrausstatter ganz normal weiter. Und da kann sich einiges sehen lassen: So steigerte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2024 seinen Umsatz auf 534,6 Millionen Euro, ein Plus von 74,1 Millionen Euro zum ersten Halbjahr 2023. Während der operative Gewinn vor Zinsen und Steuern auf 14,4 Millionen Euro kletterte, verbesserte sich auch das Periodenergebnis, blieb allerdings in den roten Zahlen – minus 5,2 Millionen Euro.