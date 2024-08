Voestalpine will vom Finanzamt Millionen zurück

In einem Video an die Mitarbeiter hatte Vorstandschef Herbert Eibensteiner bereits erwähnt, dass man womöglich zu viele Steuern bezahlt habe – nun ist sich die voestalpine sicher. Der Stahlkonzern mit Sitz in Linz (OÖ) will vom Finanzamt 14 Millionen Euro zurück. Grund: Über Jahre waren in einer Gesellschaft die Zahlen geschönt worden.