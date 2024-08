Trotz Umsatzplus: Lenzing weiter in roten Zahlen

Das Jahr 2024 hatte es bei der Lenzing AG bereits in sich: Ein Brand am Werksgelände in Oberösterreich sorgte für Aufregung, dann verkaufte die B&C-Gruppe einen Teil ihrer Anteile an den brasilianischen Zellstoffgiganten Suzano. Mit Rohit Aggarwal wurde vor wenigen Wochen auch noch ein neuer Vorstandschef vorgestellt, der im Laufe der nächsten Zeit den Job von Stephan Sielaff übernehmen wird.