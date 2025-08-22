Ferrari steckte nach Unfall in Leitschiene fest

Auf nasser Fahrbahn passierte Donnerstagabend auf der Pyhrnautobahn bei Spital (Oberösterreich) ein Unfall. Ein Luxussportwagen geriet ins Schleudern, krachte gegen die Leitschiene. Ein nachkommendes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten.
Auf regennasser Fahrbahn geriet Donnerstagabend der Lenker eines Sportwagens auf der A9 Pyhrnautobahn ins Schleudern. Der Ferrari krachte in weiterer Folge zwischen der Autobahnauffahrt Spital am Pyhrn und dem Bosrucktunnel in die Leitschiene und blieb dort stecken.
Leitschiene abgebaut
Laut ersten Erkenntnissen konnte ein nachkommender Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den verunfallten Wagen auf. Die Insassen sollen mit dem Schrecken davongekommen sein. Um den Sportwagen schonend zu bergen, montierten Einsatzkräfte zweier Feuerwehren die Leitschiene teilweise ab.
Verkehrsbehinderungen
Die Autobahn war an der Unfallstelle für rund 20 Minuten gesperrt und während der Aufräume- und Bergearbeiten für zwei Stunden erschwert passierbar.
