Weniger Umsatz! Krise in Europa fordert Stahlriese

„In einem gerade für europäische Stahlunternehmen äußerst schwierigen Umfeld konnten wir uns sowohl in der Stahlproduktion wie auch in den weiterverarbeitenden Bereichen sehr gut behaupten“, sagt mit Herbert Eibensteiner der Vorstandschef der voestalpine, die am Mittwoch ihre Zahlen für das erste Quartal 2024/25 veröffentlichte.