Neue Bosse sorgen für Angst und Aufbruchsstimmung

Dass sich die Machtverhältnisse so ändern, lässt die Nutzer auf krone.at diskutieren. „Wieder ein österreichisches Traditionsunternehmen, das zumindest Teile der Wertschöpfung ins Ausland verlagert. Indien freut sich“, kommentiert da einer. „Gewinne verlagern sich ins Ausland“, ist auch ein anderer überzeugt – und das, obwohl die Gesellschaft um Pierer und Co. untermauerte, dass die neuen Machtverhältnisse den Standort Österreich und damit auch die Zentrale in Leonding sichern.