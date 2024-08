Bevölkerung könnte bis 2025 um 31% schrumpfen!

Niedrige Geburtenraten in Frontregionen

Die meisten Kinder, nämlich 9695, wurden 2024 in der Hauptstadt Kiew geboren. Danach folgen die Regionen Lwiw mit 7923 und Dnipropetrowsk mit 6.962 Geburten. In den Frontregionen sind die Geburten sehr niedrig – 221 Kinder in der Region Cherson und 702 in der Region Donezk. Die meisten Menschen starben in den Regionen Dnipropetrowsk (26.374), Charkiw (17.999) und Kiew (17.449).