Aniston enthüllt romantische Weihnachts-Pläne

Jennifer und Jim – die erstmals im Juli miteinander in Verbindung gebracht wurden – verbrachten zu Beginn des Jahres „Monate damit, miteinander zu schreiben und sich kennenzulernen“. Der Insider erklärte: „Jen hat ihre Freundschaft am Anfang des Jahres sehr geschätzt. Als sich daraus etwas Romantischeres entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie froh, dass sie einfach den Mut hatte, es zu wagen.“ Der Life-Coach habe „so viele gute Dinge“ in das Leben der Hollywood-Beauty gebracht.