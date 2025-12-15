Vorteilswelt
Fest der Liebe

Aniston enthüllt romantische Weihnachts-Pläne

Society International
15.12.2025 16:00
Jennifer Aniston und Jim Curtis sind „sehr glücklich“, die Feiertage miteinander zu verbringen.
Jennifer Aniston und Jim Curtis sind „sehr glücklich“, die Feiertage miteinander zu verbringen.(Bild: instagram.com/jenniferaniston)

Jennifer Aniston wird die Feiertage mit ihrem neuen Freund Jim Curtis verbringen. Die 56-jährige Schauspielerin hat bereits im vergangenen Monat Thanksgiving mit dem Wellness-Coach und Hypnotherapeuten in New York gefeiert. Auch während der festlichen Jahreszeit werden sie zusammen sein.

Ein Insider verriet gegenüber „People“: „Die Feiertage sind die Zeit, in der sie einen Gang zurückschaltet, ihr Zuhause wirklich genießt und Zeit mit den Menschen verbringt, die sie liebt.“ Jennifer sei „sehr glücklich“ darüber, Weihnachten dieses Jahr mit Jim zu verbringen. „Sie haben einen Trip in den Schnee geplant und außerdem eine sonnige Reise über Neujahr.“

Die „Friends“-Ikone sei ein riesengroßer Fan der besinnlichen Jahreszeit. „Sie geht an Weihnachten immer aufs Ganze. Jedes Jahr hat sie einen echten Weihnachtsbaum – niemals einen künstlichen“, offenbarte der Vertraute. „Sie liebt es, ihr Haus zu dekorieren, damit es warm und festlich wirkt.“

Jennifer und Jim – die erstmals im Juli miteinander in Verbindung gebracht wurden – verbrachten zu Beginn des Jahres „Monate damit, miteinander zu schreiben und sich kennenzulernen“. Der Insider erklärte: „Jen hat ihre Freundschaft am Anfang des Jahres sehr geschätzt. Als sich daraus etwas Romantischeres entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie froh, dass sie einfach den Mut hatte, es zu wagen.“ Der Life-Coach habe „so viele gute Dinge“ in das Leben der Hollywood-Beauty gebracht.

