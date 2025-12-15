Aniston enthüllt romantische Weihnachts-Pläne

Jennifer Aniston wird die Feiertage mit ihrem neuen Freund Jim Curtis verbringen. Die 56-jährige Schauspielerin hat bereits im vergangenen Monat Thanksgiving mit dem Wellness-Coach und Hypnotherapeuten in New York gefeiert. Auch während der festlichen Jahreszeit werden sie zusammen sein.
Ein Insider verriet gegenüber „People“: „Die Feiertage sind die Zeit, in der sie einen Gang zurückschaltet, ihr Zuhause wirklich genießt und Zeit mit den Menschen verbringt, die sie liebt.“ Jennifer sei „sehr glücklich“ darüber, Weihnachten dieses Jahr mit Jim zu verbringen. „Sie haben einen Trip in den Schnee geplant und außerdem eine sonnige Reise über Neujahr.“
Die „Friends“-Ikone sei ein riesengroßer Fan der besinnlichen Jahreszeit. „Sie geht an Weihnachten immer aufs Ganze. Jedes Jahr hat sie einen echten Weihnachtsbaum – niemals einen künstlichen“, offenbarte der Vertraute. „Sie liebt es, ihr Haus zu dekorieren, damit es warm und festlich wirkt.“
Jennifer und Jim – die erstmals im Juli miteinander in Verbindung gebracht wurden – verbrachten zu Beginn des Jahres „Monate damit, miteinander zu schreiben und sich kennenzulernen“. Der Insider erklärte: „Jen hat ihre Freundschaft am Anfang des Jahres sehr geschätzt. Als sich daraus etwas Romantischeres entwickelte, war sie zunächst vorsichtig. Jetzt ist sie froh, dass sie einfach den Mut hatte, es zu wagen.“ Der Life-Coach habe „so viele gute Dinge“ in das Leben der Hollywood-Beauty gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.