Chalamet verprasst 4000 Euro für Schokolade

Timothée Chalamet soll während einer luxuriösen Reise nach London mehr als 3000 Pfund nur für Schokolade ausgegeben haben.
Berichten zufolge besuchte der 29-jährige Schauspieler – der im Familien-Fantasyfilm „Wonka“ von 2023 den exzentrischen Gründer der Wonka-Schokoladenfabrik verkörpert – das noble Kaufhaus Harrods und kaufte dort Pralinenschachteln im Wert von rund 3500 Pfund. Umgerechnet sind das fast 4000 Euro. Die Schokoladen stammen von der renommierten Manufaktur Venchi.
Ein Insider verriet gegenüber der Zeitung „The Sun on Sunday“: „Timothée liebt Schokolade. Er wollte so viel davon kaufen wie möglich. Er plant, sie zu Weihnachten an Freunde und Familie in den USA zu verschenken. Das Geld auszugeben hat ihn nicht gestört – er hatte ein sehr erfolgreiches Jahr.“
Lieferung ins Fünfsternhotel
Timothée habe die Einkäufe anschließend in seine Penthouse-Suite gebracht, die rund 11.000 Pfund pro Nacht kostet und sich im luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel The Emory London befindet. Dem Bericht zufolge luden vier Mitarbeiter die große Menge an Pralinenschachteln auf einen Gepäckwagen. Der Hollywood-Star – der seit 2023 mit Kylie Jenner liiert ist – hielt sich in der britischen Hauptstadt auf, um in der BBC-Sendung „The Graham Norton Show“ seinen neuen Film „Marty Supreme“ zu promoten.
Gefeierte Leistung
In dem in den 1950er-Jahren angesiedelten Tischtennis-Drama spielt Timothée die Rolle des Marty Mauser. Der Film ist lose an den Lebensweg der realen Tischtennis-Legende Marty Reisman angelehnt, der sich bis an die Spitze des Sports kämpfte. Obwohl der Film erst Ende Dezember in die Kinos kommt, wurde Timothée bereits jetzt für seine gefeierte Leistung ausgezeichnet. Am 3. Jänner wird ihm beim Palm Springs International Film Festival im Palm Springs Convention Centre der „Spotlight Actor of the Year Award“ verliehen.
