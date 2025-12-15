Chalamet verprasst 4000 Euro für Schokolade

Gefeierte Leistung

In dem in den 1950er-Jahren angesiedelten Tischtennis-Drama spielt Timothée die Rolle des Marty Mauser. Der Film ist lose an den Lebensweg der realen Tischtennis-Legende Marty Reisman angelehnt, der sich bis an die Spitze des Sports kämpfte. Obwohl der Film erst Ende Dezember in die Kinos kommt, wurde Timothée bereits jetzt für seine gefeierte Leistung ausgezeichnet. Am 3. Jänner wird ihm beim Palm Springs International Film Festival im Palm Springs Convention Centre der „Spotlight Actor of the Year Award“ verliehen.