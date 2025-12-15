Vorteilswelt
Darts-WM in London

Jubel im Ally Pally! Suljovic gewinnt Auftaktmatch

Sport-Mix
15.12.2025 16:57
Mensur Suljovic steht in der nächsten Runde!
Mensur Suljovic steht in der nächsten Runde!(Bild: AP/Bradley Collyer)

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic hat die Auftakthürde bei der Darts-WM im legendären Ally Pally gemeistert. Gegen den Kanadier David Cameron hat sich Suljovic in der ersten Runde mit 3:1 durchgesetzt. 

0 Kommentare

Dabei hat der Österreicher durchaus einen starken Auftritt hingelegt. Allerdings zeigte Suljovic auch einige Patzer. So verpasste er etwa eine vorzeitige Entscheidung im zweiten Satz und musste unnötig zittern. 

Lesen Sie auch:
Cameron Menzies hat nach dem Spiel komplett die Nerven verloren.
Eklat bei Darts-WM
Wilde Prügel-Szene! Schotte rastet nach Pleite aus
15.12.2025
Mensur im Studio-Talk
Suljovic zur WM: „Littler wäre ein Riesenerfolg“
10.12.2025
„Sportkrone“ vor Ort
Suljovic: „Aufhören? Niemals! Ich liebe Darts“
27.06.2025

Am Ende kann es dem 53-Jährigen für den Moment egal sein. In der nächsten Runde trifft er auf den Engländer Joe Cullen, der sich mit 3:0 gegen Bradley Brooks durchgesetzt hat. Sein weiterer Weg könnte ihn schon eine Runde später zu Superstar Luke Littler führen. 

Luke Littler
Luke Littler(Bild: Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved)

Mögliches Duell mit Littler am 27. Dezember
Der 18-jährige Littler spielt am Sonntag sein Zweitrundenspiel gegen den Waliser David Davies und ist der große Favorit auf den Titel beim Finale am 3. Jänner. Der Youngster und Weltranglisten-Erste würde am 27. Dezember um 13.30 Uhr gegen Suljovic spielen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
David Cameron Mensur Suljovic
Österreich
