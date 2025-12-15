Jubel im Ally Pally! Suljovic gewinnt Auftaktmatch

Österreichs Darts-Ass Mensur Suljovic hat die Auftakthürde bei der Darts-WM im legendären Ally Pally gemeistert. Gegen den Kanadier David Cameron hat sich Suljovic in der ersten Runde mit 3:1 durchgesetzt.
Dabei hat der Österreicher durchaus einen starken Auftritt hingelegt. Allerdings zeigte Suljovic auch einige Patzer. So verpasste er etwa eine vorzeitige Entscheidung im zweiten Satz und musste unnötig zittern.
Am Ende kann es dem 53-Jährigen für den Moment egal sein. In der nächsten Runde trifft er auf den Engländer Joe Cullen, der sich mit 3:0 gegen Bradley Brooks durchgesetzt hat. Sein weiterer Weg könnte ihn schon eine Runde später zu Superstar Luke Littler führen.
Mögliches Duell mit Littler am 27. Dezember
Der 18-jährige Littler spielt am Sonntag sein Zweitrundenspiel gegen den Waliser David Davies und ist der große Favorit auf den Titel beim Finale am 3. Jänner. Der Youngster und Weltranglisten-Erste würde am 27. Dezember um 13.30 Uhr gegen Suljovic spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.