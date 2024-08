Russische Truppen dringen in Frontstadt vor

Bei den Bodenkämpfen ist das ukrainische Heer seit Langem in der Defensive und hat sich in den vergangenen Wochen an mehreren Orten zurückziehen müssen. Im Mai hatten die russischen Streitkräfte eine zweite Front bei der Großstadt Charkiw eröffnet. Das zwang den Kriegsgegner, Truppen dorthin zu verlegen, die jetzt an anderen Frontabschnitten fehlen.