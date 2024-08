Gebietsabtretung nur mit Zustimmung des Volks

Will mit Kriegsgegner am Tisch sitzen

Bei künftigen Friedensberatungen will Selenskyj laut eigener Aussage mit Vertreterinnen und Vertretern Russlands am Tisch sitzen. „Ich bin – wie die meisten Länder – der Ansicht, dass beim zweiten Friedensgipfel im November Vertreter Russlands anwesend sein sollten, da wir sonst keine tragfähigen Ergebnisse erzielen werden.“ Andernfalls könne der Kriegsgegner einen gemeinsamen Friedensplan blockieren.