Bombenterror zu Silvester in Los Angeles geplant

US-Justizministerin Pam Bondi erklärte, das Justizministerium habe in Zusammenarbeit mit dem FBI ermittelt. „Die Gruppe plante außerdem, Beamte und Fahrzeuge des ICE (Anm.: Die US-Einwanderungsbehörde) anzugreifen“, teilte die Republikanerin mit. „Dies war eine unglaubliche Leistung unserer US-Staatsanwaltschaften und des FBI, um sicherzustellen, dass die Amerikaner in Frieden leben können“, schrieb Bondi. „Wir werden diese Terrorgruppen weiterhin verfolgen und sie vor Gericht bringen.“