Muskelfaserriss! Bayern bestätigt Neuer-Verletzung

Torhüter Manuel Neuer hat sich beim Spiel der Bayern gegen Mainz (2:2) am Sonntag einen Muskelfaserriss zugezogen. Wie lange er ausfällt, haben die Münchner aber nicht bekanntgegeben. Im kommenden Spiel gegen Heidenheim muss jedenfalls Ersatzmann Jonas Urbig ran.
Neuer hat sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, wie der Verein am Montag mitteilt. Der Bayern-Keeper hat sich offenbar beim Spiel gegen Schlusslicht Mainz am Sonntag verletzt – stand aber das gesamte Match im Tor.
Wie lange der 39-Jährige ausfallen wird, haben die Bayern nicht bekannt gegeben. Wie die „Bild“ berichtet, soll Neuer aber schon im Jänner wieder zur Verfügung stehen. Beim Spiel gegen Heidenheim am kommenden Sonntag wird aber Ersatztorhüter Urbig im Einsatz sein.
