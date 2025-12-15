Triathlon-Europameisterschaft 2027 in Kitzbühel
Zum 3. Mal bereits
Kitzbühel wird im Jahr 2027 zum dritten Mal Austragungsort der Triathlon-Europameisterschaft sein!
Das gab Europe Triathlon am Montag bekannt.
Die Gamsstadt war schon 2014 und 2017 Gastgeber für die Triathlon-Elite, in Österreich waren auch schon Linz 1990 und Velden 1998 EM-Veranstalter.
2000 Athletinnen und Athleten aus 40 Nationen werden in zwei Jahren in Kitzbühel erwartet.
