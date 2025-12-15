Wegen Popo-Klatscher: Senior musste vor Gericht

Bei Mutter von Opfer interveniert

Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten jedenfalls vor, in einem Tankstellenshop in Osttirol einer jungen Frau dreimal auf den Hintern geschlagen zu haben. Doch damit nicht genug: Über die Mutter habe er schließlich laut Anklage auch versucht, sein Opfer dazu zu bewegen, falsch auszusagen, damit „das vor Gericht nichts wird“. „Ich wollte sie nur dazu bewegen, ihre Anzeige zurückzuziehen“, erklärte der Senior. Keinesfalls sei es ihm aber darum gegangen, sie zu einer Falschaussage zu bewegen.