Wegen Popo-Klatscher: Senior musste vor Gericht

Die Vorwürfe wogen schwer! Weil er eine junge Frau sexuell belästigt haben soll, musste ein 78-jähriger Osttiroler in Innsbruck vor Gericht Platz nehmen. Der Richter war mit dem Pensionisten aber gnädig.
Bei den Schlägen auf den Po einer Bekannten habe er sich „nichts gedacht“. Es sei doch ohnehin nur eine „lächerliche Tatschelei“ gewesen, betonte der 78-Jährige in Innsbruck vor Gericht. Dennoch wisse er mittlerweile, dass das „nicht geht“ und schwor, „es nie wieder zu tun“. „Er sieht jetzt ein, dass sich der Zeitgeist entsprechend gewandelt hat“, betonte seine Verteidigerin.
Bei Mutter von Opfer interveniert
Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten jedenfalls vor, in einem Tankstellenshop in Osttirol einer jungen Frau dreimal auf den Hintern geschlagen zu haben. Doch damit nicht genug: Über die Mutter habe er schließlich laut Anklage auch versucht, sein Opfer dazu zu bewegen, falsch auszusagen, damit „das vor Gericht nichts wird“. „Ich wollte sie nur dazu bewegen, ihre Anzeige zurückzuziehen“, erklärte der Senior. Keinesfalls sei es ihm aber darum gegangen, sie zu einer Falschaussage zu bewegen.
Geldbuße statt Vorstrafe
Richter Michael Böhler entschied sich schließlich dazu, in diesem Anklagepunkt einen Freispruch zu fällen. Für die sexuelle Belästigung wurde ihm hingegen eine Diversion gewährt. Der 78-Jährige muss 1000 Euro Geldbuße und die Kosten des Strafverfahrens zahlen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.