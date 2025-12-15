Wie zuvor Céline Dion

Knaller! Mariah Carey singt bei Olympia-Eröffnung

Sport-Mix
15.12.2025 17:17
Weltstar Mariah Carey steht am 6. Februar bei der Olympia-Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro auf der Bühne! Damit tritt Carey in die Fußstapfen von Celine Dion und Lady Gaga, die zuletzt zum Start der Olympischen Sommerspiele in Paris aufgetreten waren ...

WFV-Cup-Auslosung:
Favoriten ausgeschieden – Weg frei für „Underdogs“
WFV-Präsident Robert Sedlacek (li.) und Johannes Dobretsberger (re.) können mit dem Jahr 2025 ...
Verband zieht Bilanz:
Viel positives Feedback – Mauerwerk pfuschte rein
Dritte Liga
Suljovic im Ally Pally ++ Salzburg ist Winterkönig
