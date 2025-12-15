„Causa Siemens“: Zweiter Beschuldigter verstorben

Derzeit wird gegen 22 Personen und drei Unternehmen ermittelt – wie lange diese Ermittlungen noch andauern werden, ist derzeit nicht absehbar. Die Beamten müssen sich wohl durch Tausende Dokumente arbeiten. Wie berichtet, wurde die KHGB jahrelang geschädigt, indem von einer Reihe von Mitarbeitern des Krankenhauses und einem Mitarbeiter bei Siemens Scheinrechnungen ausgestellt worden waren. Die Schadenssumme soll in Millionenhöhe liegen.