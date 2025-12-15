Brandalarm in Wien: Neun Bewohner gerettet

Großeinsatz der Feuerwehr Montagfrüh in Wien-Favoriten: Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus mussten mehrere Menschen aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden. Insgesamt brachte die Feuerwehr neun Personen – darunter vier Kinder – sowie eine Katze gerade noch rechtzeitig in Sicherheit.
Als die Einsatzkräfte gegen 8.15 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung. Der Bewohner der Brandwohnung hatte noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, musste die Wohnung jedoch verlassen und flüchtete in das bereits stark verrauchte Stiegenhaus. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brachte ihn rasch ins Freie.
60 Einsatzkräfte vor Ort
Da das Stiegenhaus sowie weitere Wohnungen stark verraucht und mehrere Personen eingeschlossen waren, wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Insgesamt standen rund 60 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr, den Brand mit zwei Löschleitungen rasch unter Kontrolle zu bringen.
Alle Bewohner aus dem Gebäude gerettet
Parallel zu den Löscharbeiten wurden weitere Wohnungen kontrolliert und das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht. Neun Personen sowie eine Katze konnten aus dem Haus gerettet werden.
Die Geretteten wurden vor Ort von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt. Eine Person musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz war gegen 10 Uhr beendet.
