Brandalarm in Wien: Neun Bewohner gerettet

Als die Einsatzkräfte gegen 8.15 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung. Der Bewohner der Brandwohnung hatte noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, musste die Wohnung jedoch verlassen und flüchtete in das bereits stark verrauchte Stiegenhaus. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brachte ihn rasch ins Freie.