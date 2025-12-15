Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Darunter vier Kinder

Brandalarm in Wien: Neun Bewohner gerettet

Wien
15.12.2025 16:41
Bei dem Großeinsatz konnten insgesamt neun Personen und eine Katze gerettet werden.
Bei dem Großeinsatz konnten insgesamt neun Personen und eine Katze gerettet werden.(Bild: Stadt Wien | Feuerwehrhonoho)

Großeinsatz der Feuerwehr Montagfrüh in Wien-Favoriten: Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus mussten mehrere Menschen aus dem stark verrauchten Gebäude gerettet werden. Insgesamt brachte die Feuerwehr neun Personen – darunter vier Kinder – sowie eine Katze gerade noch rechtzeitig in Sicherheit.

0 Kommentare

Als die Einsatzkräfte gegen 8.15 Uhr eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem Fenster einer Wohnung. Der Bewohner der Brandwohnung hatte noch versucht, das Feuer selbst zu löschen, musste die Wohnung jedoch verlassen und flüchtete in das bereits stark verrauchte Stiegenhaus. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brachte ihn rasch ins Freie.

60 Einsatzkräfte vor Ort
Da das Stiegenhaus sowie weitere Wohnungen stark verraucht und mehrere Personen eingeschlossen waren, wurde Alarmstufe 2 ausgelöst. Insgesamt standen rund 60 Einsatzkräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Unter Atemschutz gelang es der Feuerwehr, den Brand mit zwei Löschleitungen rasch unter Kontrolle zu bringen.

(Bild: Stadt Wien | Feuerwehr)

Alle Bewohner aus dem Gebäude gerettet
Parallel zu den Löscharbeiten wurden weitere Wohnungen kontrolliert und das Gebäude mit Hochleistungslüftern entraucht. Neun Personen sowie eine Katze konnten aus dem Haus gerettet werden.

Die Geretteten wurden vor Ort von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt. Eine Person musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz war gegen 10 Uhr beendet.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
-1° / 1°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-1° / -0°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-1° / 0°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
238.274 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.125 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
137.748 mal gelesen
Mehr Wien
Verband zieht Bilanz:
Viel positives Feedback – Mauerwerk pfuschte rein
Darunter vier Kinder
Brandalarm in Wien: Neun Bewohner gerettet
Krone Plus Logo
Wiener befragt
Das ist der traurigste Adventmarkt der Stadt
„Publikum ändert sich“
Für neuen Platz braucht es noch viel Fantasie
Mitglied legte Feuer
Benzin-Attacke auf Fitnessstudio: Mann gefasst
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf