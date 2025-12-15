Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukraine-Gespräche

US-Unterhändler drängen zur Aufgabe des Donbass

Außenpolitik
15.12.2025 12:36
Zerstörte Gebäude in Kostjantyniwka in der ostukrainischen Region Donezk
Zerstörte Gebäude in Kostjantyniwka in der ostukrainischen Region Donezk(Bild: AFP/HANDOUT)

Laut eines hochrangigen Vertreters der ukrainischen Regierung drängen die US-Unterhändler bei den Friedensgesprächen weiter zu einer Aufgabe des ostukrainischen Gebiets Donbass, obwohl dieser bekanntlich nicht zur Gänze von Russland besetzt ist. Die Bemühungen um einen möglichen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und dem Angreifer Russland werden am Montag in Berlin fortgesetzt.

0 Kommentare

Am Nachmittag wollen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dann auf dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum reden, bevor sie zu einem bilateralen Treffen im Kanzleramt zusammenkommen. Am Abend sind Gespräche mit mehreren europäischen Staats- und Regierungschefs sowie den Spitzen von EU und NATO geplant.

US-Team berichtet von großen Fortschritten
Bereits am Sonntag hatten die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, mit Selenskyj mehrere Stunden verhandelt. Während Witkoff danach von großen Fortschritten sprach, äußerten sich andere mit den Gesprächen vertraute Personen vorsichtiger. Die zentrale Frage bleibe, dass die Ukraine Sicherheitsgarantien erhalte.

Trumps Sondergesandter Steve Witkoff traf bereits am Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten ...
Trumps Sondergesandter Steve Witkoff traf bereits am Sonntag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen. Am Montag ging der diplomatische Reigen weiter.(Bild: AFP/HANDOUT)

Auch Selenskyj hatte vor seinem Abflug nach Berlin gesagt, dass sein Land auf eine NATO-Mitgliedschaft verzichten könnte, wenn es ausreichende Sicherheitsgarantien vor einem erneuten russischen Überfall erhalte. Zudem könne man auf Basis des derzeitigen Frontverlaufs Gespräche mit Russland beginnen. Russland bezeichnete einen NATO-Verzicht der Ukraine als eine grundlegende Frage bei möglichen Friedensgesprächen.

Trump drängt, EU warnt vor Diktatfrieden
Während Trump auf ein schnelles Ende der Kämpfe drängt, fordern die Europäer die USA auf, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf weiter zu unterstützen und das Land nicht in einen Diktatfrieden mit Russland zu drängen. Am Donnerstag wollen die Europäer deshalb auf dem EU-Gipfel den Weg frei machen, um mehr als 200 Milliarden Euro an eingefrorenem russischem Staatsvermögen für die Finanzierung des ukrainischen Abwehrkampfes zu nutzen. Dies würde den Militäretat der Ukraine für die kommenden zwei, drei Jahre finanzieren und gilt als entschiedenes Signal an Russlands Präsident Wladimir Putin, dass er nicht mit einem Kollaps der Ukraine rechnen kann. Dies gilt auch deshalb als wichtig, weil Selenskyj innenpolitisch durch einen Korruptionsskandal im engsten Mitarbeiterkreis als schwer angeschlagen gilt.

Lesen Sie auch:
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
14.12.2025
Gebietsabtretungen?
Ukraine-Verbündete knüpfen Gespräche an Bedingung
13.12.2025
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
14.12.2025

Sowohl Russland als auch die USA lehnen die Nutzung dieser sogenannten frozen assets ab. Die russische Zentralbank reichte am Montag vor einem Gericht in Moskau Klage gegen die Nutzung des Geldes in Höhe von 18,2 Billionen Rubel (rund 195 Milliarden Euro) ein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
178.809 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.795 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
121.007 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Außenpolitik
Ukraine-Gespräche
US-Unterhändler drängen zur Aufgabe des Donbass
Immunität aufgehoben
Hitlergruß im Bundestag? AfD-Politiker angeklagt
„Mama, Don‘t Watch TV“
Russland stuft Pussy Riot als extremistisch ein
EU berät zu Ukraine
Kallas warnt: „Donbass ist nicht Putins Endziel“
Urteil in Hongkong
Demokratieaktivist Lai droht lebenslange Haft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf