Selenskyj präsentiert erste F-16-Kampfjets

Wie berichtet, rücken russische Truppen derzeit im Osten der Ukraine vor. Daher wurde angeordnet, Kinder und ihre Begleitpersonen aus mehreren Städten zu evakuieren. Bei den Bodenkämpfen im Osten und Süden sind die ukrainischen Streitkräfte seit langem in der Defensive, sie mussten sich in den vergangenen Wochen an mehreren Orten zurückziehen.