Ersatz für abgesagtes Kuusamo-Springen steht fest

Wilde Prügel-Szene! Schotte rastet nach Pleite aus
Eklat bei Darts-WM
Jetzt steht fest, wann und wo das – aufgrund von zu starkem Wind abgesagte – Skispringen von Kuusamo nachgeholt wird. Zumindest das Land bleibt dabei dasselbe.
Lahti springt nämlich als Ersatzort für Kuusamo ein. Am Freitag, 6. März 2026, findet dort ein zusätzlicher Skisprung-Einzelbewerb der Männer statt.
Nicht zum ersten Mal springt der finnische Ort als Ersatz ein. Bereits 2015, 2016 und 2022 war man Ersatzort für Kuusamo. 2022 für Sapporo und 2024 für Szczyrk.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.