„Die Schlimmsten“! Austria auf Trumps böser Liste

Was hat Amerikas Präsident Donald Trump nur gegen das kleine Austria? Nach der Aufregung um den Öxit-Geheimplan sorgt das US-Heimatschutzministerium jetzt für eine peinliche Panne mit der Liste der gefährlichsten illegalen Kriminellen. Denn auf dem Internet-Pranger ist auch ein falscher Österreicher – offenbar wurde die Nation verwechselt.
Unter dem Titel „Verhaftet: Die Schlimmsten der Schlimmen“ präsentiert die amerikanische Sicherheitsbehörde die von der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) festgenommenen kriminellen illegalen Einwanderer stolz im Netz. An den öffentlichen Internet-Pranger für geplante Massenabschiebungen gestellt werden etwa Bandenmitglieder, Mörder, Vergewaltiger, Pädophile oder häusliche Gewalttäter.
Nation offenbar schon wieder verwechselt
Auch ein Auswanderer aus „Austria“ (siehe Bild oben) sei in der Stadt Kingman im Bundesstaat Arizona wegen Diebstahl und Hehlerei gefasst worden. Die „Krone“ fragte beim Außenministerium nach und erhielt überraschend folgende Antwort: „Es handelt sich um keinen österreichischen Staatsbürger.“
Offenbar ein erneuter US-Fehler! Denn das Heimatschutzministerium hatte schon Anfang Oktober die Nation bei einem vermeintlichen Österreicher (71) und mehrfachen Kinderschänder verwechselt.
Langsam könnte man sich fragen, was Präsident Donald Trump denn bloß gegen unser kleines Land hat. Erst vor Kurzem sorgten nämlich Geheimpläne der amerikanischen Regierung für den sogenannten Öxit, also den Austritt Österreichs aus der EU, für gehörige Aufregung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.