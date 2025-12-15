„Die Schlimmsten“! Austria auf Trumps böser Liste

Was hat Amerikas Präsident Donald Trump nur gegen das kleine Austria? Nach der Aufregung um den Öxit-Geheimplan sorgt das US-Heimatschutzministerium jetzt für eine peinliche Panne mit der Liste der gefährlichsten illegalen Kriminellen. Denn auf dem Internet-Pranger ist auch ein falscher Österreicher – offenbar wurde die Nation verwechselt.