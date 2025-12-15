Vorteilswelt
Flucht vor Schlachter

Entlaufener Stier wurde von der Cobra erschossen

Oberösterreich
15.12.2025 17:23
Ein Stier wie dieser (Symbolbild) war in Linz entlaufen.(Bild: zoom.tirol, Krone KREATIV)

Ein Stier löste am Montagvormittag in Linz einen Cobra-Einsatz aus: Der Bulle war vom Schlachthof auf eine Straße geflüchtet, wo er aus Sicherheitsüberlegungen von einem Präzisionsschützen erschossen werden musste.

0 Kommentare

Der Stier war am Montag gegen 11.15 Uhr offenbar beim Ausladen aus einem Viehtransporter beim Schlachthof Linz geflüchtet. Dem Bullen war das Areal offenbar nicht geheuer, er flüchtete in Richtung Derfflingerstraße.

Gefahr für Passanten
Schlachthofmitarbeiter alarmierten sofort die Polizei, von der das Einsatzkommando Cobra zu Hilfe gerufen wurde. Die Gefahr, dass es vielleicht zu einem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung von Passanten kommen könnte, war groß. Der neuralgische Bereich musste großräumig gesperrt werden

Fleisch wurde verwertet
Nachdem alle Sicherheits- und veterinärmedizinischen Vorkehrungen getroffen worden waren, brachte sich ein Präzisionsschütze der Cobra in Stellung und schoss gegen 11.50 Uhr gezielt auf das Rind. Im Anschluss wurde das Tier von einem Schlachthofmitarbeiter geschlachtet, damit das Fleisch verwertet werden konnte.

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Oberösterreich

