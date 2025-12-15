Entlaufener Stier wurde von der Cobra erschossen

Ein Stier löste am Montagvormittag in Linz einen Cobra-Einsatz aus: Der Bulle war vom Schlachthof auf eine Straße geflüchtet, wo er aus Sicherheitsüberlegungen von einem Präzisionsschützen erschossen werden musste.
Der Stier war am Montag gegen 11.15 Uhr offenbar beim Ausladen aus einem Viehtransporter beim Schlachthof Linz geflüchtet. Dem Bullen war das Areal offenbar nicht geheuer, er flüchtete in Richtung Derfflingerstraße.
Gefahr für Passanten
Schlachthofmitarbeiter alarmierten sofort die Polizei, von der das Einsatzkommando Cobra zu Hilfe gerufen wurde. Die Gefahr, dass es vielleicht zu einem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung von Passanten kommen könnte, war groß. Der neuralgische Bereich musste großräumig gesperrt werden
Fleisch wurde verwertet
Nachdem alle Sicherheits- und veterinärmedizinischen Vorkehrungen getroffen worden waren, brachte sich ein Präzisionsschütze der Cobra in Stellung und schoss gegen 11.50 Uhr gezielt auf das Rind. Im Anschluss wurde das Tier von einem Schlachthofmitarbeiter geschlachtet, damit das Fleisch verwertet werden konnte.
