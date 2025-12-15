Der Mann mit dem Stirnband: Paul Hofmann klärt auf

In der vorletzten Episode von „Handball – Das Magazin“ in diesem Jahr ist Paul Hofmann vom UHK Krems zu Gast bei uns im Studio. Der 20-Jährige lässt mit uns den zweiten Vorrunden-Spieltag des Ligacups „Handball3Beat“ Revue passieren, spricht aber auch über den Saisonverlauf in der Wachau. Sein Markenzeichen: Auf der Platte trägt er ein Stirnband. Er verrät uns wie es dazu gekommen ist.
