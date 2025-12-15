Handball – Das Magazin

Der Mann mit dem Stirnband: Paul Hofmann klärt auf

Handball - Das Magazin
15.12.2025 15:45
0 Kommentare

In der vorletzten Episode von „Handball – Das Magazin“ in diesem Jahr ist Paul Hofmann vom UHK Krems zu Gast bei uns im Studio. Der 20-Jährige lässt mit uns den zweiten Vorrunden-Spieltag des Ligacups „Handball3Beat“ Revue passieren, spricht aber auch über den Saisonverlauf in der Wachau. Sein Markenzeichen: Auf der Platte trägt er ein Stirnband. Er verrät uns wie es dazu gekommen ist.

