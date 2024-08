Maurer: „Haben oft mit harten Bandagen gekämpft“

„Wir sind erfahren in jeder Art der politischen Arbeit“

Die Rahmenbedingungen der anstehenden Nationalratswahl seien „durchaus herausfordernder“ als 2019, als man parallel zur internationalen Klimabewegung ein sehr gutes Ergebnis erreicht habe und in den Nationalrat zurückgekehrt sei. An der Geschlossenheit der Grünen hat sie keinen Zweifel. „Wir haben noch jede Situation gut meistern können“, unterstrich Maurer. Und: „Wir sind erfahren in jeder Art der politischen Arbeit.“ Am liebsten sähe sie ihre Partei aber wieder in einer Koalition, denn: „Der Platz für Grüne ist in der Regierung.“