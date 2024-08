35 Städte formieren sich jetzt im Klimakampf

Zwettl ist eine von neun Städten in Niederösterreich, die die Mission „Klimaneutral bis 2035“ gestartet haben. Diese will die Waldviertler Gemeinde vor allem mit den Themen Strom, Wärme und Mobilität erreichen. Gleichzeitig will sie von innovativen Forschungen und Technologien im Städtenetzwerk profitieren.