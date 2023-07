So heiß wird es in asphaltierten NÖ-Stadtzentren

Pensionisten und Hunden machen die Temperaturen der verbauten Stadtzentren besonders zu schaffen. Das kritisieren die Grünen in Zwettl, die schon seit dem Vorjahr dort Messungen durchführen. Arzt Günter Widhalm alarmiert: „Es gibt in Österreich mittlerweile mehr Hitze- als Verkehrstote“. Er gibt Tipps, wie man sich an heißen Tagen verhält.