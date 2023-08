In Braustadt wird nun auch der Baum-Durst gelöscht

Entwicklung fördern

An den Bäumen angebracht, werden sie mit 75 Litern Wasser gefüllt. Über kleine Löcher wird es über viele Stunden abgegeben. Damit können die Bäume – viele befinden sich in Kisten ohne Bodenkontakt, was auch vor dem Straßensalz im Winter schützt – schneller zu echten Schattenspendern heranwachsen.