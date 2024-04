Wanderweg führt über enge Brücke ohne Gehsteig

Idyllisch liegt eine Siedlung in Zwettl zwischen dem innerstädtischen Kreisverkehr und dem berühmten Stift. Aus der Stadt hinaus führt hier noch ein Gehsteig, danach gibt es nur noch eine breite, asphaltierte Straße in herrlicher Waldlandschaft. Mit der Umfahrung der Stadt wurde 2017 auch eine neue 50 Meter lange Brücke zum Naturreich des Stiftes gebaut – direkt an der Zu- und Abfahrt zur Umfahrung und neben einer Erdaushubdeponie mit reichlich Schwerverkehr. Wenn zwei Lkw zusammenkommen, wird es auf der Brücke eng für Fußgänger und Radfahrer heißt es dann, sich rasch in Sicherheit bringen.