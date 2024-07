Logitech-Chefin will Mäuse als Abonnement anbieten

„Heute ist mein erster Tag im Büro in Kalifornien. Bisher war ich in der Schweiz, ihr erwischt mich also quasi an meinem ersten Arbeitstag“, sagte sie am Montag in einem Interview mit dem US-Technologieportal „The Verge“. Und sie ergänzte, sie verbringe gefühlt einen Großteil ihres Lebens im Flugzeug.