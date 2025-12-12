Vorteilswelt
Auto gegen Lkw

Schwerer Auffahrunfall: A13 zwei Stunden gesperrt

Tirol
12.12.2025 12:30
Auf der Brennerautobahn bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau.
Auf der Brennerautobahn bildete sich rasch ein kilometerlanger Stau.(Bild: Christof Birbaumer)

Schwerer Verkehrsunfall am Freitagvormittag auf der Brennerautobahn in Tirol: Ein Auto krachte gegen 10 Uhr in einen Lkw. Eine Person wurde im Pkw eingeklemmt. Die A13 musste rund zwei Stunden in Richtung Italien komplett gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Stau.

0 Kommentare

Kurz nach 10 Uhr kam es auf der Felperbrücke bei Steinach am Brenner zum Auffahrunfall. Ein Pkw, der in Richtung Italien unterwegs war, donnerte dabei in einen Lastwagen. Rettungskräfte, Notarzt und Feuerwehren aus der Umgebung rückten sofort aus. Ein Insasse wurde im Auto eingeklemmt.

Auto über Bundesstraße umgeleitet
Die Brennerautobahn musste rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Italien gesperrt werden. Pkw wurde über die Bundesstraße umgeleitet. Lastwagen mussten die Sperre hingegen abwarten. Gegen Mittag konnte eine Spur dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.

