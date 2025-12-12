Schwerer Auffahrunfall: A13 zwei Stunden gesperrt

Kurz nach 10 Uhr kam es auf der Felperbrücke bei Steinach am Brenner zum Auffahrunfall. Ein Pkw, der in Richtung Italien unterwegs war, donnerte dabei in einen Lastwagen. Rettungskräfte, Notarzt und Feuerwehren aus der Umgebung rückten sofort aus. Ein Insasse wurde im Auto eingeklemmt.