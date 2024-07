Gold-Fechterin war in Salzburg einst unschlagbar

Im November 2008 fand in den Turnhallen der Salzburger Handelsakademie ein Jugendturnier statt. 81 Starterinnen aus 13 Nationen nahmen am Europacup der Kadettinnen teil. Kiefer gewann damals ebenfalls Gold – damals wie am Sonntag vor einer Landsfrau. In der französischen Hauptstadt war es Lauren Scruggs.