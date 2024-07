Pogo statt Kickl

Programm bleibt unklar

Was Marco Pogo – oder Dominik Wlazny – politisch will, bleibt im Dunkeln. Mit irgendetwas gegen Migranten und „Corona-Diktatur“ hat da sogar Herbert Kickl mehr Themen im Angebot. So paradox es klingt: Gerade, weil Pogo so unklar ist, könnte er Kickl einige Stimmen wegnehmen. Kickls Freiheitliche sind gegen die Regierenden, dabei aber hochpolitisch.