Mutter tot, Kinder haben überlebt – wie hilft man?

Eine dreifache Mutter (34) starb in Bad Leonfelden bei Frontalunfall. Ihre Kinder im Alter von drei, sechs und zehn Jahren wurden dabei verletzt. Krisenhilfe-Chefin Katja Sieper erklärt, was nun zählt und wie man Familien, die eine solche Katastrophe bewältigen müssen, am besten helfen kann. Ein Tipp vorweg: Die moderne Kommunikationstechnologie macht es leichter.