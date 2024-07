Ex-Minister Brandstetter klagt Doskozil

Grund für die Klage von Brandstetter seien die Schilderungen in Doskozils Buch, wonach der Ex-Minister ihm in der Causa Wohnbaugenossenschaften ein „eigentlich unverschämtes Angebot“ gemacht haben soll. Zuvor hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft aufgrund der Stelle im Buch gegen Brandstetter eine Prüfung des Anfangsverdachts in Richtung Bestechung eingeleitet.