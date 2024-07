Doskozil rechnet mit Migrationspolitik ab

Recht rasch mehrten sich nach dem schlechten Abschneiden der SPÖ bei der EU-Wahl in der Partei wieder Querschüsse. Ein interner Migrations-Gipfel samt „neuem“ Parteipapier war die Folge. Das Burgenland boykottierte diesen. Neues zum Thema Migration gibt es dafür in Hans Peter Doskozils Buch zu lesen, das am 11. Juli erscheint. Aus Doskozils Umfeld sickerten bereits brisante Details durch.