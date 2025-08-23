Kunst trifft Garten und Wald in Oberpullendorf

Jahrelang war ihr Garten auch ein für Interessierte zugänglicher Schaugarten. Neben den vielen Pflanzen findet man nämlich auch viel Kunst. „Ich selbst töpfere, dementsprechend sind im Garten viele meiner Sachen untergekommen. Von meinem Mann stammen einige Objekte aus Stein. Wenn man selbst kreativ tätig ist, ist man natürlich auch sehr kunstaffin und kauft von anderen. All diese Werke treffen sich in unserem Garten.“