Generalprobe vor Tour

„Heimspiel“ für Wiener Sängerknaben im Burgenland

Burgenland
23.08.2025 06:00
Für zwei Konzerte kommen die Wiener Sängerknaben nach Grafenschachen.
Für zwei Konzerte kommen die Wiener Sängerknaben nach Grafenschachen.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Eine kleine Sensation ist der Mutter eines 13-Jährigen gelungen, der in den Reihen der Wiener Sängerknaben glänzt. Mit dem weltberühmten Chor kehrt der Junior dorthin zurück, wo die Wurzeln seiner Familie sind: In Grafenschachen steht ein Doppelkonzert auf dem Programm. 

Im 1220-Einwohner-Ort im Bezirk Oberwart, der Heimatgemeinde von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, laufen die Vorbereitungen schon auf Hochtouren. Mit Freude wird das künstlerische Großereignis erwartet.

Top-Akustik in Pfarrkirche
Möglich gemacht hat es die Mutter eines 13-jährigen Sängerknaben, Sandra Horvath. „Es ist eine ganz besondere Ehre, den weltberühmten Chor bei uns daheim willkommen zu heißen“, betont die gebürtige Grafenschachenerin.

Dank ihres Engagements werden die Wiener Sängerknaben am Samstag, 13. September, in der Pfarrkirche gleich zwei Konzerte hintereinander geben. Jeweils um 16 und 18.30 Uhr soll das traditionsreiche Ensemble mit glasklaren Stimmen das Publikum verzaubern. „Unter der Leitung von Dirigent Jimmy Chiang wird ein vielfältiges Programm geboten“, ist in der Ankündigung vermerkt.

Österreichs Markenzeichen
Von der Hofmusikkapelle bis zur Carnegie Hall in New York – die jungen „Botschafter“ der rot-weiß-roten Kulturpflege geben rund um den Globus den Ton an und sind überall längst ein Begriff. „23 hochbegabte Sänger im Matrosenanzug und ihr Kapellmeister zeigen, dass Musik die internationale Sprache der Gefühle ist“, teilt die Leitung mit.

Der Bogen spannt sich von Mozart, Haydn und Schubert über Strauss bis zu Pop der Gegenwart – mit Schwung und Charme entführen die Wiener Sängerknaben das Publikum auf eine Reise durch die Musikgeschichte. Besonderes Augenmerk wird auf Johann Strauss gelegt, zum 200. Geburtstag erklingen seine schönsten Melodien.

Vereine im Dienst der guten Sache
Das Publikum darf auf ein beeindruckendes Erlebnis gespannt sein. Nähere Informationen zu den Karten werden im Gemeindeamt Grafenschachen unter 03359/40110 erteilt. Einlass ist jeweils 30 Minuten vor dem Konzertbeginn, freie Wahl des Sitzplatzes.

Für Speis und Trank sorgen die Vereine – der Reinerlös wird wohltätigen Zwecken in der Gemeinde gespendet. „Wir freuen uns auf zwei unvergessliche Konzerte und ein abwechslungsreiches Programm mit dem wohl berühmtesten Knabenchor der Welt“, ist aus Grafenschachen zu hören.

Grafenschachen vor Tourstart
Nach den beiden Auftritten im Südburgenland begibt sich der Chor erneut auf eine längere Reise. Im Oktober steht eine zehnwöchige Amerika-Tournee an. „Das Doppelkonzert in Grafenschachen ist so etwas wie eine Generalprobe“, heißt es.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
