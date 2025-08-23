„Heimspiel“ für Wiener Sängerknaben im Burgenland

Österreichs Markenzeichen

Von der Hofmusikkapelle bis zur Carnegie Hall in New York – die jungen „Botschafter“ der rot-weiß-roten Kulturpflege geben rund um den Globus den Ton an und sind überall längst ein Begriff. „23 hochbegabte Sänger im Matrosenanzug und ihr Kapellmeister zeigen, dass Musik die internationale Sprache der Gefühle ist“, teilt die Leitung mit.