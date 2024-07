Doskozil: „SPÖ vertritt kleinen Mann nicht mehr“

Zugleich berichtet der Landeschef von einem – vergeblichen – Anwerbungsversuch durch die Freimaurer, „die in der SPÖ durchaus einen Machtfaktor darstellen“. Eine Rückkehr in die Bundespolitik schließt Doskozil aus. Zugleich kündigte er an, auch weiterhin streitbar seine Inhalte zu vertreten