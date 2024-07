Wie die Profis gefräßige Nacktschnecken bekämpfen

Die Liste an Umständen, die Besitzer von Hausgärten heuer an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen, ist lang: Temperatureinbrüche, Niederschläge ohne Ende, Hagel und so weiter. Staatsfeind Nummer 1 ist aber die spanische Wegschnecke. Ihr leuchtendes Orange löst bei Gärtnern nervöse Unruhe aus, bei manchen sogar den Griff zur Gartenschere. Das wundert wenig, denn die feuchte Witterung sorgt heuer für Schneckenfestspiele.