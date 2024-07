Flughafen Wien stößt Tür zum Weltall weit auf

„Die Airport-City wird zum Weltraum-Cluster! Denn die Firma Enpulsion ist schon am Standort präsent, und bald werden bei uns weitere zwei Unternehmen nach den Sternen greifen“, schildert Flughafen-Vorstand Dr. Günther Ofner. Erklärtes Ziel des Weltraumlabors, in das dieses Start-up eingebettet ist: die Förderung der Kommerzialisierung der Raumfahrt. Und das sogar unter den wachsamen Augen des Tiroler ESA-Chefs Anton Aschbacher, der die europaweite Initiative ins Leben gerufen hat. Kluge Strategie: Die Vernetzung direkt am Standort und die Begleitung von speziellen „All-affinen“ Pionieren in einem eigenen Innovation-Center, das die Europäische Weltraumagentur (ESA), das Klimaschutzministerium und das Land Niederösterreich vereint. Und das gleich mit einem „Raketenstart“, eben der Eröffnung des ersten ESA-Phi-Labs, benannt nach dem griechischen Buchstaben Phi, der für starkes Streben nach Wissen steht.