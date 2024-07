Aktion scharf: Flughafen Wien droht Klimaklebern

„Bringen viele Menschen in Gefahr“

„Unsere Sicherheitsvorkehrungen haben einen klaren Zweck – den Schutz von Menschenleben und Gesundheit“, so Airport-Chef Ofner. Bei Störaktionen seien nicht nur die Aktivisten selbst in Gefahr, sondern auch Besatzung, Passagiere, Bodenpersonal und Besucher. Denn Maschinen, die in Bewegung sind, könnten – ob startend oder landend – ihre Manöver nicht einfach von einer Minute auf die andere abbrechen. Ofner: „Der daraus resultierende lange Bremsweg erhöht die Lebensgefahr für alle, die da draußen in irgendeiner Form unterwegs sind!“