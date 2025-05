Freibad-Saison startet in Wien (fast) komplett

Der Bäderstart erfolgt jedes Jahr am 2. Mai, bei jedem Wetter. So viel Glück wie heuer hatte man zuletzt 2012, erinnert sich der Kantinen-Betreiber des Ottakringer Bads Alexander H. Der ehemalige Banker geht davon aus, dass heute 900 Gäste ins Bad strömen werden. Aber gerade deswegen schätzen Stammgäste, wie Illes Christea das Bad am Wilhelminenberg so: „Wir sind hier eine Familie, jeder kennt jeden. Seit dem achten Lebensjahr bin ich jeden Sommer hier.“ Das Klientel sei ein anderes als im nahegelegenen Kongressbad, wo laut Christea zufolge regelmäßig die Polizei aufkreuzen muss.