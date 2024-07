Wer mit Kamala Harris ins Rennen gehen könnte

Pete Buttigieg: Mit 42 gehört er zur nächsten Generation der Demokraten. Der aktuelle Verkehrsminister ist es gewohnt, in politischen Krisen einen kühlen Kopf zu bewahren. So stand er nach dem Zugunglück 2023 in East Palestine und wegen einer Reihe von Flugabsagen 2022 im Kreuzfeuer der Kritik – was er aber durch seine Eloquenz gut meistern konnte.