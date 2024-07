LKH Aussee ist angezählt: Das sind die Geheimpläne

Dass die Landesregierung das Ende der Spitäler Schladming, Bad Aussee und Rottenmann bereits besiegelt hat, wollen viele Bewohner und auch die vereinte Landtagsopposition nicht hinnehmen. Deshalb kritisieren FPÖ, Grüne, KPÖ und Neos auch die von der „Krone“ jüngst aufgedeckten Nachnutzungsideen für das LKH Rottenmann heftig. Eines der Häuser am Areal könnte für betreutes Wohnen genutzt, das jetzige Remobilisationsgebäude in ein „Haus der Gesundheit“ umgewandelt werden. Im eigentlichen Spital soll ein Pflegezentrum an den Start gehen.