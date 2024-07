Öffi-Ärger in Wien: Wo Ihre Fahrt aktuell endet

Bereits seit den frühen Morgenstunden hatte ein entgleistes Schienenfahrzeug für eine Sperre der U6 in Wien gesorgt. Menschenmassen versuchten großräumig auszuweichen, um rechtzeitig an ihr Ziel zu gelangen. Nun üben Fahrgäste in den sozialen Medien bereits heftige Kritik an den Wiener Linien. Denn auch weitere Öffis sind von Bauarbeiten oder Sperren betroffen ...