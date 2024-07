Gleich zwei Verkehrstote an nur einem Tag in NÖ

Gleich zwei tödliche Verkehrsunfälle gab es am Montag in Niederösterreich. Polizeiangaben zufolge kam ein 78-jähriger Motorradlenker nach einem Sturz auf der B18 in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) ums Leben. In Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling) starb ein 22-jähriger Autofahrer bei einem Crash.