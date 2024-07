Knalleffekt: Bürmoos-Trainer trat zurück

Knalleffekt in der Salzburger Liga! Der SV Bürmoos muss ab sofort ohne Trainer Daniel Buhacek auskommen. Der 28-Jährige gab am Montagabend seinen Rücktritt bekannt. All das wenige Tage vor dem Auftakt der neuen Spielzeit 2024/25, die am Samstag (17) mit dem Erstrundenspiel im SFV-Landescup beim ATSV Salzburg beginnt.